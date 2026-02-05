Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленных

Россия, Украина и США достигли договорённости о крупном обмене военнопленных.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, стороны согласовали передачу в общей сложности 314 человек. Детали обмена и сроки его проведения пока не раскрываются.

Напомним, что переговоры между Россией, США и Украиной в трёхстороннем формате проходят в столице ОАЭ 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавляет заместитель министра обороны — начальник ГРУ Игорь Костюков.

Делегация Соединённых Штатов включает зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа. Со стороны Украины в переговорах участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Источник: Life.ru