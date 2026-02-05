Лавров прокомментировал возможное членство Армении в ЕС

Членство в Евросоюзе несовместимо с ЕАЭС, но Россия будет уважать выбор Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Членство в Евразийском экономическом союзе несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе участия в сотрудничестве и тем более в присоединении к Европейскому союзу. Это ваш выбор, и мы будем его в полной мере уважать", - сказал Лавров на встрече со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном.

Источник: РИА Новости