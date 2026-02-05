Ален Симонян: Армения не пытается делать что-то против России

Армения не пытается делать что-то против России, такого восприятия в Ереване нет и не будет, заявил в четверг спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Не хочу, чтобы было такое понимание здесь в России, что Армения пытается как-то делать что-то против России, мы делать против России, против дружеского нам союзного государства... хочу вас заверить, что... у нас такого восприятия нет и не будет... Это неправильно для всего того, что у нас уже есть и существует", - сказал Симонян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Источник: РИА Новости