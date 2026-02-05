В аккаунтах Президента Ильхама Алиева опубликованы кадры с рабочего визита в ОАЭ
На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
В публикации говорится:
«Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединённые Арабские Эмираты (02–05.02.2026)»
Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri (02-05.02.2026) pic.twitter.com/YLKHqYloz3 — İlham Əliyev (@azpresident) February 5, 2026
