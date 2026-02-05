В аккаунтах Президента Ильхама Алиева опубликованы кадры с рабочего визита в ОАЭ

На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

В публикации говорится:

«Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединённые Арабские Эмираты (02–05.02.2026)»