При пожаре в больнице на востоке Индии погибли не менее 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли, еще 11 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в государственной больнице в индийском штате Одиша на востоке страны.
Об этом сообщает телеканал NDTV.
Пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии медицинского колледжа и больницы SCB, расположенной в округе Каттак штата.
По имеющимся данным, большинство пострадавших сотрудники лечебного заведения, которые пытались спасти пациентов.
Профильные службы устанавливают причины пожара.
