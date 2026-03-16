При пожаре в больнице на востоке Индии погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 11 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в государственной больнице в индийском штате Одиша на востоке страны.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии медицинского колледжа и больницы SCB, расположенной в округе Каттак штата.

По имеющимся данным, большинство пострадавших сотрудники лечебного заведения, которые пытались спасти пациентов.

Профильные службы устанавливают причины пожара.