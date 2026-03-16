СМИ: США изучают сценарий наземной операции на иранском острове Харк

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения операции с целью захвата нефтяной инфраструктуры на иранском острове Харк.

Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников из числа американских должностных лиц, глава вашингтонской администрации "рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк". Как констатируется в публикации, "это потребовало бы проведения американской наземной операции". По сведениям портала, президент США может пойти на этот шаг, "если танкеры по-прежнему будут заблокированы в Персидском заливе".

Как уточнил один из источников, американский лидер рассчитывает, что захват инфраструктуры на острове лишит Тегеран значительной части доходов. В публикации отмечается, что США опасаются ответных ударов Ирана по нефтяным объектам стран региона. "Здесь большие риски и большие выгоды. Президент еще не принял решения относительно этого, и мы не говорим, что он это сделает", - приводит портал слова источника.

Как заявил ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) контр-адмирал Алиреза Тангсири, дальнейшие удары Израиля и США по острову Харк, где расположена ключевая инфраструктура для экспорта нефти из исламской республики, серьезно усложнят ситуацию на рынках углеводородов.

