Трамп: США не обязаны были помогать НАТО с Украиной

США ждут от союзников по Североатлантическому альянсу помощи в разблокировке Ормузского пролива, заявил американский президент Дональд Трамп, напомнив, что Вашингтон оказывал поддержку Киеву.

"У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им (союзникам по НАТО - прим. ТАСС) с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами", - сказал Трамп в интервью газете Financial Times.

Как сообщалось ранее, глава Белого дома заявил, что НАТО ждет "очень плохое будущее" в случае, если участники альянса не помогут Вашингтону в разрешении ситуации с Ормузским проливом.

2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США. 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.

