Трамп: НАТО ждет «очень плохое будущее» при отказе помогать США с Ормузским проливом

Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива.

Об этом заявил в интервью британской газете Financial Times американский лидер Дональд Трамп.

«Если не поступит ответа [на призыв присоединиться к усилиям в Ормузском проливе] или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», - сообщил глава Белого дома.

«У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им (союзникам по НАТО - прим. ТАСС) с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», - сказал Трамп.

Он добавил, что заинтересован в любом виде помощи, в том числе в отправке минных тральщиков в регион. Американский лидер также дал понять, что спецназовцы из европейских стран могли бы быть использованы для ликвидации иранских военнослужащих, которые запускают беспилотники или устанавливают мины в Персидском заливе.

«Мы наносим очень сильные удары по ним. Им ничего не остается, кроме как устраивать небольшие проблемы в проливе, но эти люди (европейцы - прим. ТАСС) извлекают выгоду [от судоходства в Ормузском проливе], и они должны помогать нам поддерживать порядок. Мы им поможем. Но они также должны быть там», - указал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что НАТО не должна быть «улицей с односторонним движением». Он также утверждал, что страны - члены альянса в случае отправки военных кораблей в Ормузский пролив столкнутся с минимальным риском, поскольку военные возможности Ирана якобы «фактически уничтожены».

Источник: ТАСС