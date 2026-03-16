Названы лауреаты премии «Оскар-2026» - СПИСОК

В Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар».

Лучшим фильмом года по версии Киноакадемии стала «Битва за битвой»Пола Томаса Андерсона.

Картине также присудили статуэтки за режиссёрскую работу, адаптированный сценарий, второстепенную мужскую роль (Шон Пенн) и первый в истории «Оскар» за кастинг (Кассандра Кулукундис).

Фильму также присудили награды за режиссуру, адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана, которую исполнил Шон Пенн. Кроме того, статуэтку впервые в истории получила кастинг-директор Кассандра Кулукундис.

Ниже представлен список основных лауреатов премии «Оскар 2026»:

- Лучший фильм - «Битва за битвой

- Лучший режиссёр - Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»

- Лучший актёр - Майкл Б. Джордан («Грешники»)

- Лучшая актриса - Джесси Бакли («Хамнет»)

- Лучший актёр второго плана - Шон Пенн («Битва за битвой»)

- Лучшая актриса второго плана - Эми Мэдиган («Орудия»)

- Лучший оригинальный сценарий - Райан Куглер («Грешники»)

- Лучший адаптированный сценарий - Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

- Лучший международный фильм - «Сентиментальная ценность»(Норвегия)

- Лучший анимационный фильм - «Кей-поп-охотницы на демонов

- Лучший кастинг - Кассандра Кулукундис («Битва за битвой)

- Лучший оригинальный саундтрек - Людвиг Йоранссон («Грешники»)

- Лучшая песня - «Golden» - («Кей-поп-охотницы на демонов»)

- Лучшая операторская работа - Отем Дюральд Аркапоу (Грешники)

- Лучший монтаж - Энди Юргенсен («Битва за битвой»)

- Лучшее художественное оформление - Тамара Деверелл, Шэйн Виё («Франкенштейн»)

- Лучший дизайн костюмов - «Франкенштейн»

- Лучшие визуальные эффекты - «Аватар: Пламя и пепел»

- Лучший звук - «Формула-1»

- Лучший грим и прически - «Франкенштейн»

- Лучший короткометражный игровой фильм (в данной номинации ничья) - «Певцы», «Двое людей обмениваются слюной»

- Лучший короткометражный анимационный фильм - «Девушка, которая плакала жемчугом»

- Лучший документальный фильм - «Mr Nobody Against Putin»

- Лучший короткометражный - документальный фильм: «Все пустые комнаты».