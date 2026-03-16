Названы лауреаты премии «Оскар-2026» - СПИСОК
В Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар».
Лучшим фильмом года по версии Киноакадемии стала «Битва за битвой»Пола Томаса Андерсона.
Картине также присудили статуэтки за режиссёрскую работу, адаптированный сценарий, второстепенную мужскую роль (Шон Пенн) и первый в истории «Оскар» за кастинг (Кассандра Кулукундис).
Фильму также присудили награды за режиссуру, адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана, которую исполнил Шон Пенн. Кроме того, статуэтку впервые в истории получила кастинг-директор Кассандра Кулукундис.
Ниже представлен список основных лауреатов премии «Оскар 2026»:
- Лучший фильм - «Битва за битвой
- Лучший режиссёр - Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»
- Лучший актёр - Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Лучшая актриса - Джесси Бакли («Хамнет»)
- Лучший актёр второго плана - Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Лучшая актриса второго плана - Эми Мэдиган («Орудия»)
- Лучший оригинальный сценарий - Райан Куглер («Грешники»)
- Лучший адаптированный сценарий - Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Лучший международный фильм - «Сентиментальная ценность»(Норвегия)
- Лучший анимационный фильм - «Кей-поп-охотницы на демонов
- Лучший кастинг - Кассандра Кулукундис («Битва за битвой)
- Лучший оригинальный саундтрек - Людвиг Йоранссон («Грешники»)
- Лучшая песня - «Golden» - («Кей-поп-охотницы на демонов»)
- Лучшая операторская работа - Отем Дюральд Аркапоу (Грешники)
- Лучший монтаж - Энди Юргенсен («Битва за битвой»)
- Лучшее художественное оформление - Тамара Деверелл, Шэйн Виё («Франкенштейн»)
- Лучший дизайн костюмов - «Франкенштейн»
- Лучшие визуальные эффекты - «Аватар: Пламя и пепел»
- Лучший звук - «Формула-1»
- Лучший грим и прически - «Франкенштейн»
- Лучший короткометражный игровой фильм (в данной номинации ничья) - «Певцы», «Двое людей обмениваются слюной»
- Лучший короткометражный анимационный фильм - «Девушка, которая плакала жемчугом»
- Лучший документальный фильм - «Mr Nobody Against Putin»
- Лучший короткометражный - документальный фильм: «Все пустые комнаты».