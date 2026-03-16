Трамп: США видят в руководстве Ирана фигуры, с которыми могут вести дела

Соединенные Штаты видят среди руководства Ирана фигуры, с которыми могут взаимодействовать.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Однако есть отдельные, которые, как мы считаем, были бы хороши. Посмотрим", - сказал он, комментируя вопрос журналистов о политическом руководстве Ирана и целях военной операции США и Израиля против исламской республики. "Мы говорим об этом. Поглядим, как пойдут дела", - отметил глава Белого дома, не вдаваясь в подробности. Он беседовал с репортерами на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в столицу США. Во Флориде глава американской администрации проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

Он также подтвердил, что не собирается уже сейчас объявлять о "победе" над Ираном и завершении кампании против него. "Причины для этого нет", - сказал, в частности, американский лидер. Вместе с тем он заявил, что окончание операции последует быстро. "Цены [на нефть и другие товары] повалятся, как только это завершится. А завершится это достаточно скоро", - утверждал президент, имея в виду операцию против Ирана.

При этом руководитель вашингтонской администрации категорически отказался уточнить, собирается ли он задействовать Сухопутные войска США для какого бы то ни было вторжения в Иран. "С чего бы я стал вам говорить, направляю или нет [войска]. Военную стратегию я не обсуждаю [публично]. Кто бы стал отвечать на подобный вопрос?" - заявил президент.

