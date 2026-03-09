Возобновлен въезд-выезд между Азербайджаном и Ираном в целях грузоперевозок

Сегодня с 10:00 возобновлен въезд-выезд через государственную границу между Азербайджаном и Ираном для перевозки грузов всеми видами транспортных средств, включая въезд-выезд в транзитных целях, сообщили в пресс-службе Кабинета министров АР.

Отметим, что согласно постановлению правительства страны от 5 марта 2026 года, въезд-выезд через госграницу между Азербайджаном и Ираном для перевозки грузов всеми видами транспортных средств (включая въезд-выезд в транзитных целях) был временно приостановлен. В качестве причины были указаны атаки беспилотных летательных аппаратов с территории Ирана 5 марта по территории Нахчыванской Автономной Республики, целями которых стала гражданская инфраструктура. Было отмечено, что с учетом сложившейся ситуации, возникшей в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинетом министров Азербайджана было принято соответствующее решение о полном временном приостановлении движения грузовых автомобилей, в том числе в транзитных целях, через все погранично-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе.

Источник: АПА