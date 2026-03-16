Первый день рабочей недели начинается с пробок
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
14. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
15. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
16. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
17. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
18. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".