Арагчи: Обогащенный уран Ирана находится под завалами

Запасы обогащённого урана Ирана в настоящее время находятся под завалами, и Тегеран не рассматривает никаких планов по их извлечению.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в программе Face the Nation телеканала CBS.

По словам министра, после ударов, нанесённых Израилем и США по ядерным объектам Ирана в июне прошлого года, около 440 килограммов обогащённого урана оказалось под завалами.

«Наши ядерные объекты подверглись атаке, и всё находится под завалами. Разумеется, извлечь эти запасы возможно, однако это может быть сделано только под контролем Международного агентства по атомной энергии. Если мы примем такое решение, процесс будет проходить под наблюдением Агентства. Но в настоящее время у нас нет такого плана», — заявил Арагчи.

Он добавил, что на фоне продолжающихся бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля не ведётся никаких переговоров об извлечении этих запасов.

Отвечая на вопрос о том, откажется ли Иран от этих запасов в будущем, Арагчи отметил, что этот вопрос может обсуждаться только в рамках возможных переговоров:

«Если в будущем мы решим начать переговоры с США или другими сторонами, возможно, тогда определим, что именно мы можем предложить. Но на данный момент никаких предложений нет», — подчеркнул он.