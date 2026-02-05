Трамп фактически признал Вэнса и Рубио своими главными преемниками

Президент США Дональд Трамп фактически признал, что считает вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио своими основными преемниками на выборах в 2028 году, но не уточнил, кого из них видит в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии.

«Я думаю, комбинацию Джей Ди и Марко было бы очень тяжело победить, но в политике никогда не знаешь наверняка», - сказал он в интервью телеканалу NBC News. Трамп подчеркнул, что окончательное решение еще не принято и что у республиканцев «отличная скамья [кандидатов]».

Американский лидер отказался уточнять, кому отдает приоритет в «комбинации» Вэнса и Рубио. «Я не хочу вдаваться в детали этого, у нас еще три года впереди. У меня есть два отлично работающих человека, я не хочу провоцировать споры <...>. Джей Ди фантастический, и Марко фантастический. <...> Я думаю, они оба очень умны, один из них чуть более дипломатичен. <...> В их стилях есть некоторые различия», - отметил Трамп.

Преемником Трампа и республиканцем, имеющим самые высокие шансы быть выдвинутым партией в качестве ее кандидата в президенты на следующих выборах, считается вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ноябре 2025 года он заявил, что пока не думает о возможности выдвигаться в кандидаты в президенты, но готов будет обсудить это с Трампом после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. Рубио рассматривается как один из самых влиятельных потенциальных соперников Вэнса, при этом он ранее заявлял, что считает Вэнса наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканцев.

Источник: ТАСС