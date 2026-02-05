США начали работы по обследованию участка под проект TRIPP

Группа американской инженерно-консультационной компании AECOM, делегированная Фондом глобального партнерства в области инфраструктуры и инвестиций Государственного департамента США, посетила Армению для начала работ по обследованию участка под проект TRIPP.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство США в Армении.

«Эта работа будет включать в себя технико-экономическое обоснование и разработку предложений по созданию железной дороги и другой инфраструктуры, которая будет способствовать долгосрочному экономическому росту в Армении, улучшению транспортной доступности и региональной интеграции», — говорится в сообщении.14 января Армения и США опубликовали совместную декларацию о рамках реализации проекта TRIPP.