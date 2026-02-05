Десятки смартфонов похищены из универмага в Гяндже

В городе Гянджа правоохранительные органы раскрыли кражу крупной партии мобильных телефонов из Центрального универмага.

Как сообщается, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, 23-летнего жителя города Нижата Сафарова.

Следствие считает, что мужчина похитил 41 мобильный телефон различных марок. Общая стоимость украденного оценивается в 21 500 манатов.

По факту проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова