Россия предупреждает Армению о цене сближения с ЕС

First News Media15:03 - Сегодня
Сближение Армении с Западом в контексте широкой диверсификации своих внешнеполитических связей, создает новые вызовы отношениям Москвы и Еревана, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Мы знаем, что ЕС сейчас проводит враждебную политику в отношении Российской Федерации и, в общем, не скрывая подает сигналы своим партнерам о том, что им надо поддерживать эту политику, в том числе и санкционную. Конечно, это создает новые вызовы нашим отношениям и требует от обеих сторон очень разумного, взвешенного, мудрого подхода, стратегической дальновидности", - сказал Копыркин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что это требует адаптации двусторонних отношений к новым реалиям.

Посол также отметил, что Москва готова к обсуждениям возможности подключения России к проекту "Маршрут Трампа", особенно учитывая взаимодействие РФ и Армении в развитии железнодорожной сферы.

В России, по словам Копыркина, очень внимательно следят за тем, что происходит вокруг проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Накануне глава МИД России Сергей Лавров во время встречи со спикером парламента Аленом Симоняном сказал, что Москве странно слышать заявления из Еревана о некой угрозе, исходящей Армении с севера. По его словам, Россия знает о готовности Армении сохранить связи с Москвой, но в Евросоюзе не всем это по душе, и он активно действует на противоположных курсах.

Источник: Sputnik Армения

