Москва предупредила Ереван о рисках антироссийского курса

First News Media15:18 - Сегодня
В Армении активизируются западные ресурсы, которые пытаются дискредитировать Россию в преддверии парламентских выборов в республике.

Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью «России-24».

«Очень заметна активизация ресурсов, тех неправительственных организаций, которые связаны и финансируются со стороны Запада», — сказал он, подчеркивая, что их деятельность направлена на дискредитацию РФ и российско-армянских отношений.

Дипломат отметил, что все эти ресурсы транслируют «искаженную картинку происходящих в мире процессов» и призвал армянских партнеров к диалогу в целях нейтрализации гибридных угроз двусторонним отношениям.

По словам Копыркина, Евросоюз в настоящее время все активнее приобретает «милитаризованную форму, открыто проводя антироссийскую политику» в республике. Россия уважает суверенное право Армении на выбор партнеров и интеграционных векторов, однако власти республики должны учитывать реалии членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), добавил он.

В ходе интервью посол также подчеркнул, что Россия исходит из того, что Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), формат заморозки членства в организации не предусмотрен.

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна также отказалась от финансирования блока.

Ранее СВР Армении низко оценили шансы на разморозку членства страны в ОДКБ в 2026 году.

Источник: Газета.ру

