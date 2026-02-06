В Омане прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе

Переговоры между Ираном и США по поводу иранской ядерной программы, приостановленные после израильских и американских атак в июне 2025 года, прошли в Маскате, столице Омана.

Переговоры проходили на фоне нового витка напряженности между Тегераном и Вашингтоном, а также усиления военного присутствия США в регионе.

В рамках контактов при посредничестве Омана делегации сторон собрались в Маскате под эгидой министра иностранных дел этой страны Бадра бин Хамада аль-Бусаиди.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, тогда как США представляет специальный посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Кроме того, в переговорах со стороны Ирана участвуют заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, замминистра иностранных дел по экономическим вопросам Хамид Канбари, а также официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

Со стороны США, помимо Уиткоффа, присутствует советник президента и его зять Джаред Кушнер.

Переговоры между Ираном и США по ядерной программе возобновились после 12-дневной войны. Дипломатический процесс, прерванный в июне 2025 года вследствие атак Израиля и США по Ирану, был вновь запущен благодаря активным усилиям региональных стран, и прежде всего Турции.

В ходе возобновленных переговоров ключевыми точками разногласий остаются вопросы обогащения урана и вывоза из Ирана высокообогащенного урана. Тегеран требует снятия санкций в обмен на сохранение своей ядерной программы в рамках ограничений, исключающих создание атомного оружия. Вашингтон, в свою очередь, настаивает на полном прекращении обогащения урана Ираном и вывозе запасов высокообогащенного урана за пределы страны.

Администрация США также стремится включить в повестку переговоров иранскую ракетную программу и поддержку вооруженных групп в регионе. Иран неоднократно заявлял, что не будет обсуждать вопросы, выходящие за рамки своей ядерной программы.

Источник: Anadolu