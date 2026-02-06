Футболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в турецком клубе - ФОТО

В конце января стало известно о том, что член женской сборной Азербайджана по футболу Джошгуна Алиева продолжит свою карьеру в Турции.

Дж.Алиева перешла из азербайджанского клуба «Нефтчи» в турецкий клуб «Газиантеп» - отметим, что за время своей карьеры она также носила форму «Карадениз Эрегли Беледииеспор» и «Кечибурнуспор» в братской стране.

Отметим, что Джошгуна Алиева родилась 22 марта 2002 года – ей 23 года, и за время своей карьеры в футболе, она была не только членом женской сборной Азербайджана по футболу и вышеупомянутых команд, но и представляла сборные Азербайджана до 17 и до 19 лет.

В комментарии Sport24.az о своем переходе в «Газиантеп», Дж.Алиева отметила, что выбрала этот клуб в связи с тем, что хотела испытать себя: «У команды высокие шансы стать чемпионом в лиге. У меня не было предложений от других клубов. Турецкий клуб связался со мной, и я положительно оценила предложение. Я уже жила жизнью легионера в Турции. У меня не будет проблем с адаптацией к чемпионату. Вот почему сделать выбор было не так уж и сложно. Я буду работать над достижением целей новой команды. Я также хочу испытать радость победы в чемпионате вместе с командой».

Отметим, что Джошгуна Алиева является активным пользователем социальной сети Instagram, где делает публикации как связанные со спортом, так и с повседневной жизнью - серия снимков с ее Instagram-страницы представлена ниже.

Фото: Instagram by @aliiyevvaa.14