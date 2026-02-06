Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о поощрении инвестиций»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о поощрении инвестиций».

Перечень стратегических инвестиционных проектов, на которые распространяется возможность получения документа о стимулировании инвестиций, включает:

- производственные проекты, использующие местное сырьё, включая металлические руды, алюминий, нефть, газ, химическую продукцию, строительные материалы, хлопок и коконы шелкопряда;

- производство энергии из возобновляемых источников;

- управление отходами и их переработку;

- опреснение морской воды;

- создание частных промышленных парков;

- проекты ненефтяного сектора экономики;

- инициативы в рамках концепции «First in Azerbaijan», направленные на импортозамещение;

- производство лекарственных средств и фармацевтической продукции;

- ремонт железнодорожного подвижного состава и изготовление его комплектующих;

- производство продукции военного назначения.