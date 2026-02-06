Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о поощрении инвестиций»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о поощрении инвестиций».
Перечень стратегических инвестиционных проектов, на которые распространяется возможность получения документа о стимулировании инвестиций, включает:
- производственные проекты, использующие местное сырьё, включая металлические руды, алюминий, нефть, газ, химическую продукцию, строительные материалы, хлопок и коконы шелкопряда;
- производство энергии из возобновляемых источников;
- управление отходами и их переработку;
- опреснение морской воды;
- создание частных промышленных парков;
- проекты ненефтяного сектора экономики;
- инициативы в рамках концепции «First in Azerbaijan», направленные на импортозамещение;
- производство лекарственных средств и фармацевтической продукции;
- ремонт железнодорожного подвижного состава и изготовление его комплектующих;
- производство продукции военного назначения.