 Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа
В мире

Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа

First News Media20:40 - Сегодня
Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа

Американского финансиста Джеффри Эпштейна убили по приказу президента США Дональда Трампа, потому что он собирался «назвать имена».

Об этом заявил брат финансиста Марк Эпштейн, передает газета Metro.

Издание напомнило, что Трампа никогда не обвиняли в деле, связанном со смертью Эпштейна, которая была квалифицирована как самоубийство.

Отмечается, что в документах ФБР содержатся подробности звонка водителя лимузина из Далласа, который утверждает, что подслушал телефонный разговор Трампа в 1995 году, в котором обсуждалось «насилие над какой-то девушкой», упоминая при этом имя «Джеффри».

261

