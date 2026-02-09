Мечеть Шах Аббаса в селе Яныглы - дыхание ушедшей эпохи - ФОТО

На древних землях Азербайджана сохранилось множество прекрасных мечетей, каждая из которых словно хранит дыхание прошедших веков.

Эти сооружения не только служили местом молитвы, но и были воплощением духовности, художественного вкуса и инженерной мысли своего времени. Некоторые из них были возведены много столетий назад, однако и сегодня продолжают поражать своей гармонией, изяществом пропорций и утончённой отделкой. Их архитектурные решения удивляют детализацией, отражая неугасающее стремление мастеров к красоте и совершенству формы. Каждая из этих мечетей — это не просто каменное сооружение, а живая память о нашей истории, вере и культурном наследии, связующая нить между прошлым и настоящим.

Одной из таких мечетей является мечеть Шах Аббаса, расположенная в селе Яныглы Товузского района. Это ценный исторический памятник, предположительно возведённый в XVII веке. Считается, что её строительство связано с именем одного из самых выдающихся правителей — шаха Аббаса I из династии Сефевидов, правившего в 1588–1629 годах.

Шах Аббас Великий вошёл в историю как мудрый реформатор и талантливый полководец. Ему удалось провести глубокие административные, политические, военные и экономические преобразования, которые коренным образом изменили облик государства. Именно при нём Сефевидская держава превратилась в централизованную монархию с сильной регулярной армией и устойчивой системой управления. В период его правления империя достигла вершины своего могущества, простираясь от берегов реки Тигр на западе до города Кандагар на востоке.

Шах Аббас не ограничивался лишь реформами — он активно поощрял строительство дорог, мостов, мечетей, караван-сараев и каналов, уделяя особое внимание благоустройству и украшению городов. Его эпоха стала временем расцвета ремёсел и искусства, особенно ковроделия, которое получило широкую известность далеко за пределами страны.

Среди построенных им памятников истории особое место занимает мечеть, сохранившаяся в селе Яныглы. Несмотря на то, что надпись (китабе) на стене мечети до наших дней не сохранилась, исследователи считают, что автором сооружения мог быть выдающийся зодчий Шейх Бахааддин. Этот мастер оставил заметный след в архитектуре своего времени, и созданные под его руководством памятники отличались гармонией пропорций и тонкостью художественного замысла. Точный год возведения мечети неизвестен, однако её композиция — квадратный объём, перекрытый центральным куполом, — по своему архитектурному решению близка к мечети Шах Аббаса в Гяндже. Учитывая эти особенности, а также характерные для купольно-сводчатых построек конструктивные приёмы, исследователь Абдулвахаб Саламзаде относил строительство мечети к XVII веку.

Мечеть Шаха Аббаса поражает гармоничностью форм и продуманностью архитектурного замысла. Снаружи здание имеет квадратный план, а во внутреннем пространстве интересно решено распределение помещений: в восточных углах расположены одноэтажные комнаты, а в западных — двухэтажные. Основной объём сооружения занимает просторный молитвенный зал, перекрытый центральным куполом и сводчатым потолком. В отличие от многих других построек своего времени, в архитектуре мечети отсутствуют глубокие внешние портальные ниши — они перенесены внутрь, что придаёт зданию особую монументальность и цельность формы.

Учёный Абдулвахаб Саламзаде отмечал, что стены мечети значительно толще, чем у Шах-Аббасовской мечети в Гяндже, что свидетельствует о мощной конструкции и продуманной инженерии сооружения. Особого внимания заслуживает и оформление михраба: вместо того чтобы располагаться на ровной стене, он углублён в нишу, благодаря чему становится центральным акцентом внутреннего пространства.

Здание возведено из обожжённого квадратного кирпича. Даже находясь в полуразрушенном состоянии, мечеть сохраняет своё величие и достоинство. В её стенах чувствуется дыхание веков, а лёгкий отблеск старинной кладки словно хранит очарование ушедшей эпохи, напоминая о высоком мастерстве зодчих, сумевших соединить простоту и благородство в одном архитектурном образе.

Мечеть Шах Аббаса действовала вплоть до 1930-х годов, оставаясь духовным центром для жителей окрестных сёл. Однако в советский период здание утратило своё первоначальное предназначение — в нём разместили хозяйственный склад, что нанесло ущерб внутреннему убранству и архитектурным элементам.

Лишь спустя десятилетия, в 1984–1986 годах, в мечети были проведены масштабные реставрационные работы, позволившие вернуть зданию его исторический облик. Увы, сегодня этот памятник вновь нуждается в реставрации и восстановлении.

Мечеть Шах Аббаса не только напоминает об ушедшей эпохе, но и поражает своим самобытным архитектурным почерком. В её облике удивительным образом сочетаются строгость формы и изящество деталей, монументальность и внутреннее спокойствие. Эта мечеть словно несёт в себе дыхание своего времени, сохраняя связь между прошлым и настоящим, между духовным наследием и живой архитектурной традицией Азербайджана.

Автор Вахид Шукюров