 Мечеть Шах Аббаса в селе Яныглы - дыхание ушедшей эпохи - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Мечеть Шах Аббаса в селе Яныглы - дыхание ушедшей эпохи - ФОТО

First News Media09:10 - Сегодня
Мечеть Шах Аббаса в селе Яныглы - дыхание ушедшей эпохи - ФОТО

На древних землях Азербайджана сохранилось множество прекрасных мечетей, каждая из которых словно хранит дыхание прошедших веков.

Эти сооружения не только служили местом молитвы, но и были воплощением духовности, художественного вкуса и инженерной мысли своего времени. Некоторые из них были возведены много столетий назад, однако и сегодня продолжают поражать своей гармонией, изяществом пропорций и утончённой отделкой. Их архитектурные решения удивляют детализацией, отражая неугасающее стремление мастеров к красоте и совершенству формы. Каждая из этих мечетей — это не просто каменное сооружение, а живая память о нашей истории, вере и культурном наследии, связующая нить между прошлым и настоящим.

Одной из таких мечетей является мечеть Шах Аббаса, расположенная в селе Яныглы Товузского района. Это ценный исторический памятник, предположительно возведённый в XVII веке. Считается, что её строительство связано с именем одного из самых выдающихся правителей — шаха Аббаса I из династии Сефевидов, правившего в 1588–1629 годах.

Шах Аббас Великий вошёл в историю как мудрый реформатор и талантливый полководец. Ему удалось провести глубокие административные, политические, военные и экономические преобразования, которые коренным образом изменили облик государства. Именно при нём Сефевидская держава превратилась в централизованную монархию с сильной регулярной армией и устойчивой системой управления. В период его правления империя достигла вершины своего могущества, простираясь от берегов реки Тигр на западе до города Кандагар на востоке.

Шах Аббас не ограничивался лишь реформами — он активно поощрял строительство дорог, мостов, мечетей, караван-сараев и каналов, уделяя особое внимание благоустройству и украшению городов. Его эпоха стала временем расцвета ремёсел и искусства, особенно ковроделия, которое получило широкую известность далеко за пределами страны.

Среди построенных им памятников истории особое место занимает мечеть, сохранившаяся в селе Яныглы. Несмотря на то, что надпись (китабе) на стене мечети до наших дней не сохранилась, исследователи считают, что автором сооружения мог быть выдающийся зодчий Шейх Бахааддин. Этот мастер оставил заметный след в архитектуре своего времени, и созданные под его руководством памятники отличались гармонией пропорций и тонкостью художественного замысла. Точный год возведения мечети неизвестен, однако её композиция — квадратный объём, перекрытый центральным куполом, — по своему архитектурному решению близка к мечети Шах Аббаса в Гяндже. Учитывая эти особенности, а также характерные для купольно-сводчатых построек конструктивные приёмы, исследователь Абдулвахаб Саламзаде относил строительство мечети к XVII веку.

Мечеть Шаха Аббаса поражает гармоничностью форм и продуманностью архитектурного замысла. Снаружи здание имеет квадратный план, а во внутреннем пространстве интересно решено распределение помещений: в восточных углах расположены одноэтажные комнаты, а в западных — двухэтажные. Основной объём сооружения занимает просторный молитвенный зал, перекрытый центральным куполом и сводчатым потолком. В отличие от многих других построек своего времени, в архитектуре мечети отсутствуют глубокие внешние портальные ниши — они перенесены внутрь, что придаёт зданию особую монументальность и цельность формы.

Учёный Абдулвахаб Саламзаде отмечал, что стены мечети значительно толще, чем у Шах-Аббасовской мечети в Гяндже, что свидетельствует о мощной конструкции и продуманной инженерии сооружения. Особого внимания заслуживает и оформление михраба: вместо того чтобы располагаться на ровной стене, он углублён в нишу, благодаря чему становится центральным акцентом внутреннего пространства.

Здание возведено из обожжённого квадратного кирпича. Даже находясь в полуразрушенном состоянии, мечеть сохраняет своё величие и достоинство. В её стенах чувствуется дыхание веков, а лёгкий отблеск старинной кладки словно хранит очарование ушедшей эпохи, напоминая о высоком мастерстве зодчих, сумевших соединить простоту и благородство в одном архитектурном образе.

Мечеть Шах Аббаса действовала вплоть до 1930-х годов, оставаясь духовным центром для жителей окрестных сёл. Однако в советский период здание утратило своё первоначальное предназначение — в нём разместили хозяйственный склад, что нанесло ущерб внутреннему убранству и архитектурным элементам.

Лишь спустя десятилетия, в 1984–1986 годах, в мечети были проведены масштабные реставрационные работы, позволившие вернуть зданию его исторический облик. Увы, сегодня этот памятник вновь нуждается в реставрации и восстановлении.

Мечеть Шах Аббаса не только напоминает об ушедшей эпохе, но и поражает своим самобытным архитектурным почерком. В её облике удивительным образом сочетаются строгость формы и изящество деталей, монументальность и внутреннее спокойствие. Эта мечеть словно несёт в себе дыхание своего времени, сохраняя связь между прошлым и настоящим, между духовным наследием и живой архитектурной традицией Азербайджана.

Автор Вахид Шукюров

Поделиться:
644

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США - ФОТО

Политика

Пол Гобл: Визит Вэнса в Баку и Ереван - это не церемония, а сигнал поддержки

Общество

Высокие зарплаты за границей могут быть ловушкой: МВД о том, как не стать жертвой ...

Политика

Названа дата проведения очередного судебного заседания по делу Рубена Варданяна

Общество

В Тертере пресекли попытку продажи конины под видом говядины - ФОТО

Высокие зарплаты за границей могут быть ловушкой: МВД о том, как не стать жертвой торговли людьми - ВИДЕО

Назначен новый премьер-министр Нахчывана

В Шамкире автомобиль с военнослужащими врезался в дерево, есть погибшие и раненые

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Скончался профессор БГУ

​​​​​​​Безопасно ли сублимированное мороженое? Официальный комментарий – ВИДЕО

Последние новости

В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard

Сегодня, 13:05

Азербайджанская делегация приняла участие в выставке «World Defense Show» в Эр-Рияде - ФОТО

Сегодня, 12:52

В Тертере пресекли попытку продажи конины под видом говядины - ФОТО

Сегодня, 12:40

Пол Гобл: Визит Вэнса в Баку и Ереван - это не церемония, а сигнал поддержки

Сегодня, 12:32

Высокие зарплаты за границей могут быть ловушкой: МВД о том, как не стать жертвой торговли людьми - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США - ФОТО

Сегодня, 12:20

Турция ускоряет работы по открытию погранперехода с Арменией

Сегодня, 12:05

Названа дата проведения очередного судебного заседания по делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:00

Миньоны возвращаются на большой экран: Официальный трейлер третьей части - ВИДЕО

Сегодня, 11:53

У Ягланда начались «черные дни» - из-за «дела Эпштейна» бывшего генсека СЕ лишают иммунитета

Сегодня, 11:45

Украина выбрала представителя и песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Назначен новый премьер-министр Нахчывана

Сегодня, 11:28

Апостольская по названию: мифология и реальность Армянской церкви

Сегодня, 11:25

В Шамкире автомобиль с военнослужащими врезался в дерево, есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:23

В Азербайджане амнистия применена в отношении более 15 тыс. человек

Сегодня, 11:10

«Böyük Seva» переведена из реанимации в палату

Сегодня, 11:05

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:58

В Баку произошла драка с участием главы холдинга: вмешалась полиция - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Сегодня, 10:42

Обнародовано состояние учительницы, раненной учеником в лицее «İdrak» в Баку

Сегодня, 10:40
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48