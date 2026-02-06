Омбудсмен напомнила СМИ о соблюдении законов и правил этики при освещении инцидентов с детьми

В Азербайджане вызывает растущую обеспокоенность участившиеся случаи агрессивного поведения детей по отношению к сверстникам и другим лицам, а также их вовлеченность в правонарушения.

Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой, подготовленном в связи с недавними негативными инцидентами с участием несовершеннолетних.

В документе отмечается, что оценка психологического состояния детей и контроль за их поведением, включая использование цифровых платформ, имеют ключевое значение для защиты здоровья и безопасности как самих детей, так и общества в целом.

Особое внимание в обращении омбудсмена уделяется цифровой среде: анализируются риски, связанные с онлайн-играми и интерактивными платформами, которые в последние годы получили широкое распространение среди детей. Государственные органы призваны усилить контроль над онлайн-платформами, провести правовую оценку существующих угроз и принять необходимые превентивные меры для обеспечения безопасности детей в интернете.

Также подчеркивается важная роль родителей в предупреждении подобных проблем. Они несут ответственность за воспитание, здоровье и всестороннее развитие своих детей — психическое, физическое и нравственное.

В заявлении выражено сожаление по поводу того, как СМИ брали интервью у учащихся и освещали инцидент в лицее «İdrak». Омбудсмен вновь напомнила представителям медиа о соблюдении законов «О медиа», «О правах ребенка», Правил этического поведения журналистов Азербайджана и других нормативных актов, призвав проявлять ответственность и осторожность при освещении подобных тем.

