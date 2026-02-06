Оружие в доме, буллинг и жестокие игры: в чем причина детской преступности в Азербайджане?

Новости о жестокости среди детей и подростков на протяжении долгого времени воспринимались как трагедии, происходящие где-то далеко.

Особенно, если это касалось случаев вооружённых нападений в учебных заведениях, которые чаще считались лишь зарубежной проблемой и потому казались чем-то почти абстрактным. Однако последние события заставляют иначе взглянуть на происходящее и задаться вопросом о том, насколько безопасной остаётся среда, в которой растут и учатся азербайджанские дети?

Буквально за последние дни произошло сразу несколько происшествий, каждое из которых по-своему пугающе. Так, семилетний ребёнок в Агджабеди получил 19 ножевых ранений, нанесенных двенадцатилетним подростком и был госпитализирован.

В другом случае 14-летний школьник жестоко избил ученика, в результате чего у пострадавшего диагностирована неуточнённая черепно-мозговая травма.

Почти одновременно появилась шокирующая новость о том, что ученик десятого класса совершил вооружённое нападение в лицее «İdrak» и застрелил учительницу. Эта ситуация вызвала сильный общественный резонанс, насторожив как родителей, так и педагогов.

Как известно, пострадавшей оказалась Шахла Камилова, 1997 года рождения, являвшаяся выпускницей Бакинского государственного университета. Отмечается, что была своевременно оказана первичная медицинская помощь, она госпитализирована, лечение проводится в соответствующем медицинском учреждении.

Дополнительную обеспокоенность вызывают предоставленные редакции свидетельства родителей учеников, ранее обучавшихся в упомянутом лицее. По их словам, в учебном заведении давно царит нездоровая атмосфера, характеризующаяся несправедливым и неравноправным отношением к детям. Отмечалось особое внимание к ученикам из семей публичных фигур, тогда как другие школьники могли сталкиваться с давлением со стороны педагогов и проявлениями буллинга.

Немаловажным фактором является так же вопрос о системе безопасности в частной школе. Обстоятельства инцидента на данный момент трактуются по-разному и достаточно противоречивы, однако, вне зависимости от точного места происшествия, ключевым остаётся иной вопрос - каким образом ученик смог попасть на территорию частного учебного заведения с оружием?

Сам факт подобной возможности неизбежно ставит под сомнение эффективность существующих мер контроля и уровень защищённости школы, а также подрывает доверие родителей, которые ожидают от образовательного учреждения гарантированной безопасности для своих детей.

Перечисленные случаи нельзя автоматически объединять в единую глобальную проблему, тем не менее, их частота в короткий промежуток времени заставляет говорить о нарастающей небезопасности. Даже единичные трагедии, затрагивающие детей, становятся явным сигналом для всего общества.

Кроме того, подростковая агрессия является сложным и многофакторным явлением, которое не может быть объяснено одной причиной.

Чтобы глубже понять происходящее и оценить риски, редакция 1news.az обратилась за комментарием к специалисту, гуманистическому психологу Октаю Мамедли.

- Какие психологические механизмы лежат в основе детской жестокости?

- Такие дети и подростки часто ощущают себя изгоями и испытывают враждебность по окружающим. Причин множество - это могут быть личные обиды на одноклассников или учителей, буллинг, давление. Но это также говорит об импульсивности и низкой эмпатии.

Исследования показывают, что подростки, совершающие акты насилия, заранее планируют свои действия. Чаще жестокое поведение наблюдается у подростков мужского пола и может выступать способом самоутверждения, подтверждения маскулинности и собственной значимости в глазах окружающих.

- Какие ранние признаки должны насторожить родителей?

- Важно уделять внимание детям, которым свойственно отдаляться от сверстников, склонных к депрессии, суицидальным мыслям, которые испытывают проблемы с учителями и одноклассниками. Дети, долгое время подвергающиеся буллингу, насилию, не имеющие взрослых опорных фигур имеют больший шанс на нападание.

Важно обращать на все это внимание и не игнорировать переживания подростка/ребенка.

- В каком возрасте чаще всего проявляется опасное агрессивное поведение и почему?

- Подростковый возраст, особенно период 15–18 лет, является наиболее уязвимым для проявлений жестокости. В это время сходятся биологические, психологические и социальные факторы. Мозг ощущает эмоции в полной мере, но зоны, отвечающие за контроль поведения, еще не бывают до конца сформулированы.

В итоге бывает сложно контролировать свое поведение. Личность находится в процессе становления, и агрессивное поведение может становиться способом самоопределения. Усиливает риск и социальный контекст, ведь высокая потребность в принятии делает непринятие особенно болезненной. Мы можем вспомнить и себя, как были чувствительны и эмоциональны в периоды взросления.

- Насколько влияние соцсетей, игр и контента с насилием действительно велико?

- Это определенно, может влиять, но не является самой причиной насилия. Скорее, это может дать дополнительную мотивацию, способы совершения преступления, нежели стать причиной.

В период взросления у детей формируется идеология о мире, и социальные сети, жестокие игры и пропаганда насилия могут оказывать влияние на взгляды и ценности.

- Насколько сильно семейная атмосфера влияет на склонность ребёнка к насилию?

- Важным фактором является наличие оружия в семье, особенно если оно рассматривается как часть досуга. Также риск насилия увеличивается, если оно воспринимается в семье, как способ решения проблем или считается нормой. Отчужденность от других является одной из самых частых причин агрессивного поведения, поэтому родителям и учителям важно показывать подросткам, что их понимают.

Поддерживающая атмосфера в семье, где каждый член уважается одинаково, может компенсировать трудности, связанные со сложным темпераментом ребенка. Наличие факторов риска не означает, что родитель виноват за то, что ребенок стал агрессивным, так как на поведение также влияют и личностные особенности, сверстники, школа, социокультурный контекст и другие факторы. Ответственностью взрослых в этом случае является оказать правильную поддержку и не игнорировать переживания ребенка.

- Спасибо за ваши ответы!

Послесловие

Подытожив, можно прийти к выводу, что речь идёт проблеме, в которой переплетаются ответственность семьи, влияние информационной и цифровой среды, а также качество институциональных механизмов безопасности в образовательных учреждениях. Следовательно, предотвращение подобных трагедий возможно лишь при объединении усилий всех сторон, вовлечённых в процесс воспитания и обучения.

Так, сегодняшние события не дают права на равнодушие, но и не должны вести к панике. В первую очередь они требуют открытого разговора о состоянии среды, в которой растут дети, и о той роли, которую каждый взрослый играет в её формировании. От того, насколько своевременно будут сделаны выводы, зависит общественное спокойствие и безопасность будущих поколений.

Джамиля Суджадинова