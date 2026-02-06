Раненая учительница лицея «Idrak» отличалась высокими показателями - ФОТО

Учительница Шахла Камилова (1997 года рождения), получившая ранения в результате стрельбы, произошедшей сегодня в лицее «Idrak», расположенном на проспекте Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку, является выпускницей Бакинского государственного университета.

Как сообщает Qafqazinfo, в 2014 году она с высокими результатами окончила среднюю школу №260 в Хатаинском районе столицы, после чего в том же году поступила в университет. Ш.Камилова получила высшее образование по специальности «компьютерные науки».

Напомним, что ученик 10-го класса, подозреваемый в совершении инцидента, был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

