Сегодня утром в лицее İdrak в Баку ученик выстрелил в учительницу.

Владельцем здания, в котором расположен лицей, является Руслан Эйюбов.

Напомним, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с соответствующими государственными органами провела в конце прошлого года комплексные, системные и последовательные мероприятия по защите экономики страны от контрабанды и теневого бизнеса, наносящего многомиллионный ущерб государственной казне.

По результатам тщательного расследования дела о незаконных операциях через Бакинский международный торговый морской порт Говсан следствие выявило шокирующие факты. Установлено, что организованная преступная группа под руководством фактического главы ОАО "Бакинский международный торговый морской порт Говсан" Руслана Эйюбова наладила бесперебойную схему поставок немаркированных акцизными марками табачных изделий из ОАЭ и Ирана. Р.Эйюбов - брат экс-начальника Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета генерал-майора Гасана Эйюбова.

Отметим, что по факту ранения учителя в результате стрельбы из огнестрельного оружия учеником лицея İdrak в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса и проводится предварительное расследование.

28-летняя учительница Шахла Кямилова, получившая огнестрельное ранение, была доставлена в больницу.

Подозреваемый в стрельбе ученик задержан.

