Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс «с открытыми глазами»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вступает в дипломатический процесс, учитывая опыт прошедшего года и твердо отстаивая свои права.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Иран вступает в дипломатию с открытыми глазами и ясной памятью о событиях прошедшего года. Мы действуем добросовестно и твердо отстаиваем свои права", - написал он.

Арагчи подчеркнул, что равноправие сторон, взаимное уважение и учет взаимных интересов – необходимые условия любого устойчивого соглашения.

Отметим, что сегодня США и Иран проведут в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.