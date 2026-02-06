 Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс «с открытыми глазами» | 1news.az | Новости
В мире

Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс «с открытыми глазами»

First News Media10:35 - Сегодня
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вступает в дипломатический процесс, учитывая опыт прошедшего года и твердо отстаивая свои права.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Иран вступает в дипломатию с открытыми глазами и ясной памятью о событиях прошедшего года. Мы действуем добросовестно и твердо отстаиваем свои права", - написал он.

Арагчи подчеркнул, что равноправие сторон, взаимное уважение и учет взаимных интересов – необходимые условия любого устойчивого соглашения.

Отметим, что сегодня США и Иран проведут в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

