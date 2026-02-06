В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников

Двое учащихся получили легкие ранения в результате нападения старшеклассника с топором в одной из школ города Кульсары на западе Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

"Ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение, после чего покинул территорию школы. В результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения. После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все участники происшедшего и их родители были доставлены в полицию, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

"Пятнадцатилетний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

