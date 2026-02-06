Прав меньше, чем у животных: в Афганистане разрешили бить женщин

Введение нового уголовного кодекса властями движения «Талибан» в Афганистане вызвало резкую реакцию правозащитных организаций и международного сообщества.

Эксперты предупреждают, что ряд положений документа фактически легализует домашнее насилие и значительно ограничивает базовые права женщин и детей.

Согласно анализу правовых специалистов, муж, применивший физическое насилие к супруге, может понести наказание лишь в случае видимых травм -переломов или ран, зафиксированных судом. Даже при подтверждении факта побоев максимальный срок заключения не превышает 15 дней. Менее заметные формы физического и психологического насилия не подпадают под автоматическую уголовную ответственность, а обязанность доказывания лежит на самой пострадавшей.

Правозащитники отмечают дисбаланс санкций, ведь наказание за травмы, причинённые женщине, может быть в разы мягче, чем за отдельные нарушения, не связанные с насилием. Даже при действующих нормах защита животных в ряде случаев оказывается в 10 раз строже, чем правовая защита женщин, что усиливает международную критику афганского законодательства.

По оценкам структуры «ООН-женщины», к 2026 году в стране может значительно вырасти материнская смертность, число подростковых беременностей и детских браков. Уже сегодня большинство афганских женщин лишены возможности учиться и трудиться.

Новый кодекс также допускает телесные наказания детей со стороны родителей, поощряет граждан доносить на предполагаемых нарушителей религиозных норм и вводит расплывчатые формулировки «греха» и «безнравственности», что, по мнению экспертов, создаёт условия для произвольных арестов и преследований.

Отдельную тревогу вызывает положение, при котором суровость наказания может зависеть от социального статуса человека. Правозащитники утверждают, что такая система фактически делит общество на иерархические категории с неравной ответственностью перед законом.

Кодекс также криминализирует танцы и участие в неопределённых «собраниях безнравственности», что открывает возможность для расширительного толкования и репрессий против культурных и общественных практик.

Правозащитные организации считают, что новые положения противоречат базовым международным стандартам прав человека и подрывают принципы справедливого судебного разбирательства.

Источник: Holod

Джамиля Суджадинова