«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Вероятность вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном равна нулю.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции.

"Два года назад все говорили о том, что в любой момент может начаться война, а сейчас все говорят о том, почему тот или иной товар не продается или еще не продан. Я считаю, что это уже очень хорошо", - сказал он.

Папоян отметил, что сейчас вероятность войны нулевая, и сегодня уже говорится о мире, назвав это большим достижением.

"Результаты этого мира вы увидели в наших разных решениях, в том числе и законодательных. Год назад никто не представлял, в том числе и вы, что Армения и Азербайджан будут торговать", - сказал министр.

8 августа 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Источник: ТАСС