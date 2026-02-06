 «Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

First News Media12:53 - Сегодня
«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Вероятность вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном равна нулю.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции.

"Два года назад все говорили о том, что в любой момент может начаться война, а сейчас все говорят о том, почему тот или иной товар не продается или еще не продан. Я считаю, что это уже очень хорошо", - сказал он.

Папоян отметил, что сейчас вероятность войны нулевая, и сегодня уже говорится о мире, назвав это большим достижением.

"Результаты этого мира вы увидели в наших разных решениях, в том числе и законодательных. Год назад никто не представлял, в том числе и вы, что Армения и Азербайджан будут торговать", - сказал министр.

8 августа 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Источник: ТАСС

Поделиться:
282

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Мнение

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Политика

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Мнение

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Политика

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Папоян: Баку и Ереван обменялись списком товаров для взаимных поставок

В Ереване рассчитывают через пару лет наладить прямое ж/д сообщение с Баку через TRIPP

«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ближайшее время

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане обеспокоены неопределённостью в связи с возможным ударом США по Ирану

Строительство моста Агбенд-Келале ведется в соответствии с графиком

Последние новости

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:50

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Сегодня, 14:43

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Сегодня, 14:37

«Карабах» объявил заявку на предстоящий матч в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:30

Гафар Алиев освобождён от должности

Сегодня, 14:25

Не менее 10 человек погибли при взрыве у мечети в Исламабаде

Сегодня, 14:20

Специальная кампания «Samsung» от Azercell!

Сегодня, 14:18

Житель Евлаха скончался после инъекции, сделанной дома

Сегодня, 14:15

EMIN презентовал песню, давшую название его новому концертному туру - ВИДЕО

Сегодня, 14:10

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Сегодня, 13:55

Реакция государственных органов на случай жестокого избиения школьника в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:50

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Раненая учительница лицея «Idrak» отличалась высокими показателями - ФОТО

Сегодня, 13:28

Стали известны результаты мониторинга по птичьему гриппу и болезнм Ньюкасла в Азербайджане

Сегодня, 13:20

Папоян: Баку и Ереван обменялись списком товаров для взаимных поставок

Сегодня, 13:10

Иран может согласиться на приостановку ядерной программы

Сегодня, 13:07

В Ереване рассчитывают через пару лет наладить прямое ж/д сообщение с Баку через TRIPP

Сегодня, 13:05

Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из РФ

Сегодня, 13:03

В Азербайджане проведено расследование фишинговой атаки против банковского и госсекторов

Сегодня, 13:00

«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Сегодня, 12:53
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48