В Стамбуле трое фигурантов дела о нападении на церковь получили по два пожизненных срока

Суд Стамбула вынес приговор по делу о нападении на католическую церковь Святой Марии.

Трое его основных фигурантов получили по 2 пожизненных срока и 143 года лишения свободы, сообщил портал T24.

Нападение было совершено 28 января 2024 года. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения в храме в стамбульском районе Сарыер, в результате чего погиб турецкий гражданин. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В рамках расследования были задержаны свыше 60 человек.

Приговор вынесен 26-м судом по уголовным делам Стамбула. Из 43 подсудимых 3 человека (Давид Тандуев, Амирхон Халигов и Адам Хамирзаев) осуждены по статьям местного УК - "Попытка насильственного свержения конституционного строя" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Тандуев является гражданином РФ, Халигов и Хамирзаев - Таджикистана.

Пять фигурантов дела, являющиеся гражданами Таджикистана, приговорены по тем же статьям к 101 году 6 месяцам заключения, еще двое - к 6 годам. В отношении 31 подсудимого вынесен оправдательный приговор. Также различные сроки получили еще два фигуранта.

Источник: ТАСС