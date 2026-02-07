 Зеленский: США добиваются от Украины завершения конфликта к лету | 1news.az | Новости
В мире

Зеленский: США добиваются от Украины завершения конфликта к лету

First News Media14:11 - Сегодня
США стремятся к завершению конфликта в Украине к лету и, вероятно, будут оказывать на Киев давление, чтобы достичь поставленной цели. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский, слова которого приводит агентство УНИАН.
"США предлагают завершить войну до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком. <...> Почему именно до лета? Как мы понимаем, тут влияют их внутренние вопросы, которые станут для них более актуальными", - сказал он.
В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых демократы рассчитывают вернуть контроль над Конгрессом.

