Во Франции расследуют связи экс-министра с Эпштейном

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении экс-министра культуры страны Жака Ланга и его дочери Каролин по подозрению в отмывании денег совместно с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщила газета Le Figaro.

Расследование было начато после публикации агентством Mediapart, которое, ссылаясь на опубликованные Минюстом США документы по делу Эпштейна, утверждало, что оба подозреваемых вместе с американским финансистом владели компанией Prytanee LLC, зарегистрированной на Виргинских островах, а также рассказывает о его участии в сделке на €5,4 млн по продаже недвижимости в Марокко. По данным агентства, компания Prytanee занималась приобретением произведений искусства и на ее счета было зачислено 1,4 млн долларов. Также журналисты утверждают, что в своем завещании Эпштейн распорядился передать Каролин Ланг $5 млн, однако она, комментируя данную информацию, заверила, что не знала об этом.

В понедельник Каролин Ланг ушла в отставку с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда в СМИ появилась информация о связи семьи Лангов с Эпштейном. В общей сложности имена Жака и Каролин упоминаются в опубликованных Минюстом США файлах 673 раза. Жак Ланг в комментариях для СМИ настаивает на том, что не был осведомлен о преступлениях, совершавшихся американским финансистом, а познакомились они, по его словам, через кинорежиссера Вуди Аллена. На фона этих публикаций Ланга вызвали для дачи объяснений в Министерство иностранных дел Франции, которое является основным финансовым покровителем возглавляемого экс-министром Института арабского мира.

Источник: ТАСС