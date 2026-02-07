В Японии из-за плохого поведения туристов отменили фестиваль цветения сакуры - ФОТО

Власти японского города Фудзиёсида, расположенного у северного подножья горы Фудзи, отменили в этом году традиционный фестиваль цветения сакуры — как они объяснили, из-за огромного наплыва туристов, позволяющих себе неподобающее поведение и создающих неудобства для местных жителей.

Как сообщает ВВС, наплыв туристов в Фудзиёсиду привел к тому, что в городе во время проведения фестиваля на дорогах образуются огромные пробки. Остро стоит и проблема мусора, который туристы оставляют на улицах города. Некоторые жители жаловались на то, что туристы забирались в их сады и использовали их территорию как туалет.

Город Фудзиёсида особенно популярен у туристов, потому что отсюда открывается красивый вид на Фудзи и можно любоваться цветущей сакурой на фоне горы.

Однако наплыв туристов угрожает «спокойной жизни горожан», пояснил мэр города Сигэру Хориюти, добавив: «У нас есть ощущение очень серьезного кризиса». «Чтобы защитить достоинство и условия жизни наших граждан, мы решили не проводить фестиваль, который проходил последние 10 лет», — заявил мэр города.

По данным городских властей, в пик сезона цветения сакуры в этом небольшом городе одновременно находится около 10 тысяч туристов.

Рост числа туристов объясняется в том числе падением курса японской национальной валюты — иены. Кроме того, увеличению турпотока способствовали публикации в соцсетях фотографий цветущей сакуры на фоне горы Фудзи.

Власти города сообщают о случаях, когда туристы заходили в дома местных жителей без разрешения — чтобы воспользоваться туалетом, незаконно проникали на частную территорию, «испражнялись в частных дворах» и поднимали шум, когда жители пытались сделать им замечание.

Хотя фестиваль не состоится, город готовится к увеличению потока туристов в апреле и мае.