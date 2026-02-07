Зеленский вновь заявил о несогласии на выход из Донбасса

Позиция Украины относительно выхода из Донбасса после переговоров в Абу-Даби остается прежней, Украина отказывается и намерена "стоять на своем", следует из заявления Владимира Зеленского.

"Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что самая надежная позиция - "стоим на своем". Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - заявил Зеленский журналистам, его слова приводит телеканал "Мы.Украина" в своем Telegram-канале.

4-5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. По итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. По его словам, делегации России и Украины намерены продолжить консультации по урегулированию конфликта в ближайшие недели.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января также в Абу-Даби.