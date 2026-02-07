Напавший на общежитие в Уфе подросток выкрикивал националистические лозунги - ОБНОВЛЕНО

Напавший на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе выкрикивал националистические лозунги, сообщают российские СМИ.

Нападавшим оказался подросток. Помимо студентов, пострадали двое полицейских. При задержании он оказал сопротивление. Кроме того, фигурант причинил себе телесное повреждение.

ЧП произошло в корпусе общежития для иностранных студентов.

По данным очевидцев, нападавший выкрикивал националистические лозунги. Также преступник взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог.

17:40

В Уфе неизвестный с ножом напал на общежитие медицинского университета, где живут иностранные студенты.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранения получили, по меньшей мере, шесть человек. Их доставили в различные больницы.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что нападавший задержан, его мотивы устанавливаются. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: ТАСС