Напавший на общежитие в Уфе подросток выкрикивал националистические лозунги - ОБНОВЛЕНО
Напавший на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе выкрикивал националистические лозунги, сообщают российские СМИ.
Нападавшим оказался подросток. Помимо студентов, пострадали двое полицейских. При задержании он оказал сопротивление. Кроме того, фигурант причинил себе телесное повреждение.
ЧП произошло в корпусе общежития для иностранных студентов.
По данным очевидцев, нападавший выкрикивал националистические лозунги. Также преступник взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог.
17:40
В Уфе неизвестный с ножом напал на общежитие медицинского университета, где живут иностранные студенты.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранения получили, по меньшей мере, шесть человек. Их доставили в различные больницы.
Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В МВД сообщили, что нападавший задержан, его мотивы устанавливаются. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Источник: ТАСС