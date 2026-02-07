 Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий

First News Media09:00 - Сегодня
Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий

Постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев, выступая на заседании, организованном Постоянным представительством Пакистана при ООН в рамках 64-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию, обратил внимание на тяжелые социальные последствия конфликтов.

Как сообщает Report, посол отметил, что продолжающиеся в мире конфликты подрывают общества и экономики:

"Конфликты приводят к массовому перемещению людей, усугубляют гуманитарные кризисы, создают беспрецедентные вызовы в сфере социального развития и оказывают серьезное давление на слабые экономики и институты".

Посол подчеркнул, что Азербайджан относится к числу стран, которые в полной мере испытали на себе социальные последствия войны и оккупации. После 2020 года азербайджанское правительство реализует масштабную программу восстановления, направленную на безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев. В 2021–2025 годах на эти цели было выделено более 13,5 млрд долларов, и в настоящее время на освобожденных территориях проживает около 70 тысяч человек.

Отметив, что восстановительные работы ведутся с применением инновационных подходов, дипломат заявил:

"Мы заново отстраиваем разрушенные города и села с нуля. Применяются концепции "умного города", "умного села" и зон зеленой энергии".

По словам посла, правительство оказало социальную поддержку более чем 130 тысячам человек, однако процесс серьезно замедляется из-за минной угрозы:

"На бывших оккупированных территориях остается около 1,5 миллиона мин и большое количество неразорвавшихся боеприпасов, которые по-прежнему угрожают жизни людей".

Он также напомнил, что судьба более чем 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате войны, остается неизвестной.

"Тяжелые последствия конфликтов требуют не только устойчивых национальных усилий, но и международного сотрудничества и солидарности, чтобы никто не остался в стороне", - заключил дипломат.

Поделиться:
299

Актуально

Xроника

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ ...

Общество

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального ...

Экономика

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о ...

Политика

Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий

Исламабад поблагодарил Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

Расширяется сотрудничество между ВМС Азербайджана и Пакистана

Азербайджан вручил ноту протеста России

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры

Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

Азербайджан и ОАЭ готовятся к совместным учениям «Щит мира - 2026» - ВИДЕО

Парламентам мира направлен призыв в связи с WUF13 в Азербайджане - ФОТО

Последние новости

Дорожная полиция рекомендовала водителям делать перерывы при дальних поездках

Сегодня, 09:47

Комания Илона Маска готовит первую беспилотную посадку космического корабля на Луну

Сегодня, 09:37

Белый дом проведет первую встречу участников Совета мира в феврале

Сегодня, 09:20

Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий

Сегодня, 09:00

Шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты во Франции

Сегодня, 00:00

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

06 / 02 / 2026, 23:52

В Милане проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - ФОТО

06 / 02 / 2026, 23:46

«Бёюг Сева» перенесла сложную операцию

06 / 02 / 2026, 23:40

Глава разведки «Хезболлах» покинул пост

06 / 02 / 2026, 23:20

Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

06 / 02 / 2026, 23:00

Аллахшукюр Пашазаде провел ряд встреч в Абу-Даби - ФОТО

06 / 02 / 2026, 22:40

Что скрывается за поступком ученика лицея «İdrak»?: возможные причины инцидента - ВИДЕО

06 / 02 / 2026, 22:20

Ещё один инцидент в столичной школе: ученик получил тяжёлые травмы

06 / 02 / 2026, 22:00

США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

06 / 02 / 2026, 21:40

Исламабад поблагодарил Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

06 / 02 / 2026, 21:20

Омбудсмен напомнила СМИ о соблюдении законов и правил этики при освещении инцидентов с детьми

06 / 02 / 2026, 21:00

Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа

06 / 02 / 2026, 20:40

20-й пакет санкций ЕС подразумевает запрет на обслуживание судов, перевозящих российскую нефть

06 / 02 / 2026, 20:20

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

06 / 02 / 2026, 20:00

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

06 / 02 / 2026, 19:45
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48