Постпред Азербайджана в ООН: Минная угроза замедляет восстановление освобожденных территорий

Постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев, выступая на заседании, организованном Постоянным представительством Пакистана при ООН в рамках 64-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию, обратил внимание на тяжелые социальные последствия конфликтов.

Как сообщает Report, посол отметил, что продолжающиеся в мире конфликты подрывают общества и экономики:

"Конфликты приводят к массовому перемещению людей, усугубляют гуманитарные кризисы, создают беспрецедентные вызовы в сфере социального развития и оказывают серьезное давление на слабые экономики и институты".

Посол подчеркнул, что Азербайджан относится к числу стран, которые в полной мере испытали на себе социальные последствия войны и оккупации. После 2020 года азербайджанское правительство реализует масштабную программу восстановления, направленную на безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев. В 2021–2025 годах на эти цели было выделено более 13,5 млрд долларов, и в настоящее время на освобожденных территориях проживает около 70 тысяч человек.

Отметив, что восстановительные работы ведутся с применением инновационных подходов, дипломат заявил:

"Мы заново отстраиваем разрушенные города и села с нуля. Применяются концепции "умного города", "умного села" и зон зеленой энергии".

По словам посла, правительство оказало социальную поддержку более чем 130 тысячам человек, однако процесс серьезно замедляется из-за минной угрозы:

"На бывших оккупированных территориях остается около 1,5 миллиона мин и большое количество неразорвавшихся боеприпасов, которые по-прежнему угрожают жизни людей".

Он также напомнил, что судьба более чем 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате войны, остается неизвестной.

"Тяжелые последствия конфликтов требуют не только устойчивых национальных усилий, но и международного сотрудничества и солидарности, чтобы никто не остался в стороне", - заключил дипломат.