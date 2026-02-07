 Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

First News Media21:47 - Сегодня
Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей неделе отправится с очередным визитом в США. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Согласно ее заявлению, 11 февраля, как ожидается, в Вашингтоне состоится встреча Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, главной ее темой станут переговоры американцев с Ираном.

"Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения [иранского арсенала] баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси (союзные Тегерану силы на Ближнем Востоке - прим. ТАСС)", - заявили в канцелярии.

Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел в пятницу в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, делегации Тегерана и Вашингтона провели в Маскате очень серьезные консультации по иранской ядерной программе и намерены продолжить диалог.

Поделиться:
259

Актуально

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма

Мнение

Визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан: личная дипломатия Трампа и новый этап ...

Мнение

Империя без побед: как рухнул миф о «великой военной державе»

В мире

В воинской Армении части найден мертвым контрактник

Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

​​​​​​​Владимир Путин фигурирует в новых документах по скандальному делу Эпштейна – ПОДРОБНОСТИ

Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

Рейтинг Трампа упал до нового минимума

Трампа с Меланией познакомил Эпштейн

Последние новости

В воинской Армении части найден мертвым контрактник

Сегодня, 22:16

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:50

Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

Сегодня, 21:47

Во время визита в Баку Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США

Сегодня, 21:15

«Сплющилась, но уцелела» - Лувр показал корону императрицы Евгении, которую потеряли грабители

Сегодня, 20:25

В туалете бакинского кафе от сердечного приступа скончался мужчина

Сегодня, 20:14

В Африке убили пожилую туристку, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Сегодня, 20:00

В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

Сегодня, 19:45

Задержан организатор теракта в Исламабаде

Сегодня, 19:40

Визит Джей Ди Вэнса в Азербайджан: личная дипломатия Трампа и новый этап двусторонних отношений

Сегодня, 19:30

Пашинян обсудил в МИД Армении нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 19:22

В воскресенье погода для метеочувствительных людей будет комфортной

Сегодня, 18:55

Напавший на общежитие в Уфе подросток выкрикивал националистические лозунги - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:43

Ожидается усиление ветра, объявлено предупреждение

Сегодня, 18:28

Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Сегодня, 18:10

Империя без побед: как рухнул миф о «великой военной державе»

Сегодня, 17:50

В Афганистане в ДТП погибли свыше 10 человек

Сегодня, 17:30

В Баку вынесен приговор по отношению к лжесотруднику ПО «Азеригаз»

Сегодня, 17:22

Из области шеи учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak», извлечено 16 осколков - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:02

Арестован ученик, устроивший вооружённый инцидент в лицее «İdrak»

Сегодня, 16:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48