Нетаньяху посетит США, чтобы обсудить с Трампом ситуацию с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей неделе отправится с очередным визитом в США. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Согласно ее заявлению, 11 февраля, как ожидается, в Вашингтоне состоится встреча Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, главной ее темой станут переговоры американцев с Ираном.

"Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения [иранского арсенала] баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси (союзные Тегерану силы на Ближнем Востоке - прим. ТАСС)", - заявили в канцелярии.

Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел в пятницу в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, делегации Тегерана и Вашингтона провели в Маскате очень серьезные консультации по иранской ядерной программе и намерены продолжить диалог.