Общество

Стало известно о состоянии учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak»

First News Media12:52 - Сегодня
Стало известно о состоянии учительницы математики Шахлы Камиловой 1997 года рождения, получившей огнестрельное ранение в результате инцидента, произошедшего накануне утром в частном лицее «İdrak».

Как сообщили Qafqazinfo в Клиническом медицинском центре (КМЦ), лечение пострадавшей в настоящее время продолжается в реанимационном отделении. Ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что вооружённый инцидент произошёл в частном лицее «İdrak», расположенном в Бинагадинском районе города Баку. Ученик 10-го класса Э.Ш. принес в учебное заведение охотничье ружьё, принадлежащее его отцу, спрятав его в сумке. Он открыл огонь по учительнице математики Шахле Камиловой, в результате чего она получила ранения.

По факту произошедшего проводится расследование.

Стало известно о состоянии учительницы, раненой при стрельбе в лицее «İdrak»

