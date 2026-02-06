Что скрывается за поступком ученика лицея «İdrak»?: возможные причины инцидента - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, сегодня утром перед частным лицеем «İdrak» в районе Бинагади произошёл инцидент с участием ученика 10-го класса.

По предварительной информации, ученик пришёл в школу с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и причинил телесные повреждения преподавателю Шахле Камиловой.

После происшествия занятия в учебном заведении были приостановлены, а ученики отправлены домой. По словам свидетелей, инцидент произошёл во время перемены.

Родители других учеников, которые отказались давать интервью перед камерами, выдвинули интересное предположение относительно ученика, стрелявшего в преподавателя, передает Xezerxeber.az.

Они отметили, что у него были проблемы с поведением. Кроме того, он регулярно увлекался компьютерными играми, и предполагается, что инцидент мог быть вызван влиянием этих игр.

