Далай-лама XIV опроверг причастность к делу Эпштейна

Далай-лама XIV никогда не встречался с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил офис духовного лидера последователей тибетского буддизма на своем сайте.

"В некоторых недавних сообщениях СМИ и публикациях в социальных сетях, касающихся "дела Эпштейна", предпринимаются попытки связать Его Святейшество Далай-ламу с Джеффри Эпштейном. Мы можем однозначно подтвердить, что Его Святейшество никогда не встречался с Джеффри Эпштейном и не давал разрешения на какие-либо встречи или контакты с ним от своего имени", - указано в заявлении.

После публикации в начале февраля 2026 года дополнительных документов по делу Эпштейна некоторые СМИ отметили, что поиск на веб-сайте Министерства юстиции США показал, что слово "Далай" встречается около 150-160 раз в электронных письмах, документах и других записях в файлах Эпштейна.

Сообщается, что имя далай-ламы фигурировало в пересылаемых новостных статьях, случайных упоминаниях имен известных людей и в контексте неудачных попыток организовать мероприятия или встречи. Например, в файлах есть электронное письмо 2012 года, в котором содержится информация о том, что Эпштейн планировал посетить мероприятие на острове, где мог присутствовать далай-лама.