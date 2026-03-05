В Сабирабаде молодая девушка задержана с крупной партией марихуаны

В результате операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Сабирабадского района, по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков задержана 25-летняя А.Кярямова.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, у нее было обнаружено и изъято более 14 килограммов наркотического средства - марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.