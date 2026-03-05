NYT: военные США считают, что Иран хотел поразить базу Инджирлик в Турции

Целью баллистической ракеты, которую выпустили военные Ирана, предположительно, была военная база Инджирлик в Турции, где размещен значительный контингент ВВС США.

С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского военного высокого ранга и представителя одной из стран Запада.

Издание отмечает, что ракета пролетела над Ираком и Сирией и была сбита в Средиземноморье, когда летела в сторону Турции. Источники газеты уточнили, что иранскую ракету сбила ракета-перехватчик SM-3, которую выпустили с эсминца ВМС США "Оскар Остин". Обломки сбитой ракеты упали в турецкой провинции Хатай недалеко от границы с Сирией, никто в результате этого не пострадал.

Газета напоминает, что Турция - одна из стран НАТО и нападение на нее могло бы потенциально втянуть 32 члена альянса в конфликт.

Авиабаза Инджирлик, расположенная у города Адана на юге Турции, является самой восточной базой командования ВВС США и НАТО в Европе. Она была создана в середине 1950-х годов и впоследствии преобразована в 10-ю основную базу ВВС Турции.

Источник: ТАСС