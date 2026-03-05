Ушла из жизни героиня вирусных роликов в TikTok «маклер биби»

Скончалась Зейнаб Гарашова, известная в социальных сетях как «маклер биби».

О её смерти сообщается в социальных сетях, где пользователи и подписчики публикуют слова соболезнования родным и близким - причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении многих лет.

Зейнаб Гарашова занималась продажей домов и квартир. Широкую известность в TikTok она получила благодаря необычному формату: после успешной сделки по продаже недвижимости она записывала видео, в которых танцевала, делясь радостью от завершённой работы. Эти ролики быстро стали вирусными и сделали её узнаваемой в социальных сетях.