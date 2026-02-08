 Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака - ФОТО

First News Media14:15 - Сегодня
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака - ФОТО

Посол Азербайджана в Ираке Эльдар Салимов вручил верительные грамоты президенту этой страны Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Об этом дипломат написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Сегодня я имел честь вручить свои верительные грамоты президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки, представляющие взаимный интерес", - говорится в публикации.

Источник: Report

Поделиться:
325

Актуально

Общество

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинский мемориальный комплекс и семью ...

В мире

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению ...

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Спорт

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в первый день турнира «Большой шлем» - ...

Политика

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака - ФОТО

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Во время визита в Баку Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили угрозу терроризма

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Военные преступления без срока давности: Бакинский суд огласил приговоры гражданам Армении - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ближайшее время

Новый посол Индии прибыл в Азербайджан - ФОТО

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии «Собрание человеческого братства» в Абу-Даби - ФОТО

Последние новости

На выборах в Японии одержал победу правящий блок под руководством премьера Такаити

Сегодня, 16:12

Завтра в Мадриде пройдет «сверхсекретная» встреча по урегулированию конфликта вокруг Западной Сахары

Сегодня, 16:02

Индия ведет переговоры с SOCAR о закупке СПГ

Сегодня, 15:40

Лейла Алиева поделилась публикацией из Гёйгёльского района

Сегодня, 15:32

Глава МИД: Израиль не пойдет на компромисс в вопросе разоружения ХАМАС

Сегодня, 15:04

В Баку состоялось открытие галереи Asiman и презентация серии картин Susuzluq

Сегодня, 14:50

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Ирака - ФОТО

Сегодня, 14:15

СМИ: В Израиле демонстранты требуют от правительства создания госкомиссии по атаке ХАМАС

Сегодня, 13:59

Далай-лама XIV опроверг причастность к делу Эпштейна

Сегодня, 13:46

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению напряжённости в регионе

Сегодня, 13:11

Джорджа Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр врагами Италии

Сегодня, 12:55

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:35

Азербайджанская спортсменка-борец взяла медаль в рейтинговом турнире

Сегодня, 12:27

Азербайджан экстрадировали в Турцию лиц, разыскиваемых Интерполом

Сегодня, 12:23

Арагчи: Иран будет обогащать уран, даже если стране навяжут войну с США

Сегодня, 11:55

В центре Баку потушен пожар в магазине

Сегодня, 11:45

МЧС провело просветительские мероприятия в Баку и регионах страны - ФОТО

Сегодня, 11:40

Полиция изъяла у жителя Масаллы 9 кг марихуаны

Сегодня, 11:30

Еврокомиссия одобрила сделку между «SOCAR Turkey Enerji» и TISS

Сегодня, 11:25
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48