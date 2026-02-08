Турция приостанавливает экспорт куриной продукции из-за повышения цен

С завтрашнего дня Турция приостанавливает экспорт куриной продукции.

Как сообщает АПА, после того, как в преддверии месяца Рамазан производители и продавцы повысили цены на куриную продукцию примерно на 15 процентов, Министерство торговли объявило о приостановлении экспорта куриной продукции с завтрашнего дня.

В заявлении министерства отмечается, что данное решение принято с целью увеличения предложения и сдерживания роста цен на внутреннем рынке.

Также подчёркивается, что ситуация на рынке будет находиться под пристальным контролем, и при необходимости могут быть приняты дополнительные меры.