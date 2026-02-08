В Ирак из Сирии переведены члены ИГ из 42 стран

Граждане более 40 государств находятся среди бывших сторонников и боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые были переведены из тюрем Сирии на территорию Ирака.

Об этом говорится в специальном заявлении центра международного сотрудничества при Высшем судебном совете Ирака.

"Члены ИГ, доставленные из Сирии в Ирак, прибыли [в регион] из 42 стран", - отмечается в документе, процитированном агентство INA. В нем говорится, что на территории Сирии в отношении сторонников террористической группировки "судебное разбирательство не проводилось". Как указали в центре при Высшем судебном совете, расследования преступлений, совершенных террористами ИГ, иракскими судами, как предполагается, "будет продолжаться от четырех до шести месяцев".

В заявлении отмечается, что среди обвинений, которые могут быть предъявлены доставленным из Сирии боевикам, "применение химического оружия и геноцид". Центр также подчеркнул, что вопросы экстрадиции задержанных сторонников ИГ в страны, из которых они прибыли, "не может обсуждаться до завершения следственных процедур", которые будут проводиться в Ираке.

Источник: ТАСС