 Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма - ФОТО
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма - ФОТО

First News Media21:50 - Сегодня
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма - ФОТО

Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Центр аутизма, созданный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, оказывает поддержку семьям, обращающимся из Гянджи, а также близлежащих регионов – Шамкира, Дашкесана, Товуза, Самуха, других районов, и их детям.

Отмечалось, что реализуемые здесь программы способствуют интеграции детей в общество и семью, а также их активной роли. Наряду с реабилитацией, центр также проводит в регионе просветительские кампании на темы аутизма, нейроразнообразия и инклюзивности.

