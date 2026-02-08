Одна из областей на Солнце обновила рекорд XXI века по числу вспышек

Наблюдаемая сейчас с Земли активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце.

Об этом сообщаили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В публикации отмечается, что в области 4366 было зафиксировано 66 событий.

Предыдущий рекорд принадлежал области 3664, где было установлено 64 сильные вспышки уровня М и выше. Там же была зарегистрирована крупнейшая магнитная буря за 20 лет.